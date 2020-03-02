Экономика
Деловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%
Фонтанка.Рувчера в 07:28
На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла
Ведомостивчера в 16:02
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Общество
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Путин заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года, однако текущий уровень цен назвал приемлемым.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Армия и оружие
Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Один турецкий военный погиб и один получил ранения при артобстреле со стороны сирийской армии в Идлибе, говорится в сообщении минобороны Турции.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Технологии
Sony выпустит в 2020 году сразу две игровые приставки
По сообщениям источников, компания Sony презентует в текущем году целых две модели игровой приставки, а вовсе не одну, как полагалось ранее.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Гаджеты
Новое обновление Windows 10 вызывает сбои в работе системы
Первым делом - с установкой нового обновления Windows 10 - KB4535996, всем определенно стоит повременить.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Хоккей
ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Происшествия
В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков
Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Общество
Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Политика
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре
Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Армия и оружие
Серия взрывов на Донбассе: ВСУ понесли потери в живой силе и технике
С целью снятия с себя ответственности командир 46-й бригады Котенко скрыл истинные обстоятельства гибели и ранения личного состава от вышестоящего штаба, представив их как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.