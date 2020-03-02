с чего всё началось

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.

Политика Турция обрекла ЕС на новый мигрантский кризис Турция обрекла ЕС на новый мигрантский кризис Турция обрушивает на Евросоюз новый поток нелегальных мигрантов, открыв границы для всех 3,7 млн находящихся в стране беженцев: тысячи человек в поисках лучшей жизни уже штурмуют погранзаставы и заборы с колючей проволокой.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Армия и оружие Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Общество Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Политика Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.

Футбол Панов в очередной раз раскритиковал петербургский «Зенит» Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что петербургский клуб не стал высылать ему приглашение на празднование 20-летия победы в Кубке России.

Происшествия На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Происшествия Пожар на НЛМК в Липецкой области потушили Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате удалось потушить на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Происшествия Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.

Космос В океанах Марса водилась селедка NASA еще в прошлом году признало, что на Марсе существовали моря и океаны. А коли были океаны, то и рыба в них, безусловно, водилась.

Фигурное катание Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.