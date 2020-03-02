Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
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с чего всё началось
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано
 в отчете организации.
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