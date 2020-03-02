Экономика
Деловое.ТВОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса. Организация ухудшила прогноз на 0,5% до 2,4% из-за распространения нового вируса, вызывающего пневмонию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 г. на 0,5 п. п. до 2,4%. Причиной резкого снижения стала вспышка коронавируса, указано в отчете организации.Ведомости06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Политика
Турция обрекла ЕС на новый мигрантский кризис
Турция обрекла ЕС на новый мигрантский кризис Турция обрушивает на Евросоюз новый поток нелегальных мигрантов, открыв границы для всех 3,7 млн находящихся в стране беженцев: тысячи человек в поисках лучшей жизни уже штурмуют погранзаставы и заборы с колючей проволокой.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым
Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Общество
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Политика
Додон прокомментировал протесты в Кишиневе
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Футбол
Панов в очередной раз раскритиковал петербургский «Зенит»
Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что петербургский клуб не стал высылать ему приглашение на празднование 20-летия победы в Кубке России.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Культура
НТВ представил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Происшествия
Пожар на НЛМК в Липецкой области потушили
Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате удалось потушить на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Авто
Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA
Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Космос
В океанах Марса водилась селедка
NASA еще в прошлом году признало, что на Марсе существовали моря и океаны. А коли были океаны, то и рыба в них, безусловно, водилась.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Происшествия
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Латвии
Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первый в республике случай заболевания коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS.
Авто