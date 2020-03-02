Экономика
ФинмаркетОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в этом году
В ноябре организация прогнозировала, что рост мирового ВВП в текущем году составит 2,9%. По итогам 2019 года подъем реального ВВП составлял 2,9%. ОЭСР связывает ухудшение прогноза с последствиями распространения коронавируса.
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Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Общество
Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Авто
Представлен обновлённый седан Geely Emgrand GL
Модель Geely Emgrand GL появилась на рынке КНР в 2016 году, и за этот короткий срок автомобиль уже пережил несколько рестайлингов.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Энергетика
Нефть начала дорожать после резкого снижения
Мировые цены на нефть восстанавливаются после резкого снижения, однако все еще остаются на минимальных отметках.
Политика
В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины
Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Политика
Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Гаджеты
Объявлен список смартфонов семейства Xiaomi, которые получат MIUI 12
Стало известно, какие устройства получат новую оболочку системы MIUI 12.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Энергетика
Песков: Путин «сверил позиции» с нефтяниками перед встречей ОПЕК+
По словам пресс-секретаря российского лидера, прошедшее 1 марта совещание с главами нефтяных компаний, на котором Путин затронул тему о ситуации на глобальном энергетическом рынке, проводилось, чтобы «сверить позиции» и обменяться мнениями о влиянии коронавируса на цены на энергоносители.
Общество
В Ростове отменили концерт Наталии Орейро
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Армия и оружие
Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама
Историк уточнил, что в общей сложности в ходе операции авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов, на Вьетнам было сброшено около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.
Происшествия
На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути.