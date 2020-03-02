"Соответственно, прогнозируется, что годовой рост мирового ВВП в 2020 году сократится до 2,4% с и без того слабых 2,9% за 2019 год", — отмечается в нем. При этом мировая экономика может подняться лишь на 1,5% в нынешнем году при более интенсивном распространении нового коронавируса, говорится в экономическом прогнозе ОЭСР "Коронавирус: Мировая экономика в опасности".

ОЭСР ухудшила прогнозы по росту мировых экономик на фоне коронавируса

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