Общество
ИА ДевонОЭЗ «Алга» в Башкирии вышла вперёд
Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона "Алга" будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров, - написал в Инстаграмме глава Башкирии Радий Хабиров.
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Глава Башкирии рассказал о создании в регионе особой экономической зоны «Алга»
ГТРК Башкортостанвчера в 09:48
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
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С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Коммерсантъ вчера в 09:36
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Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
CyberSport.ru вчера в 23:06
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В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
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Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
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Стал известен новый покупатель газеты «Ведомости»
ИА «Ореанда-Новости» В течение ближайших нескольких дней сделка по продаже российской газеты «Ведомости» будет завершена.
Ореанда-Новости вчера в 16:05
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РБК вчера в 12:15
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ГТРК Самара 03:34
Здоровье
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На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
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Microsoft разработала масштабное обновление для Windows 10
Масштабное обновление операционной системы Windows 10 выпустила компания Microsoft.
РЕН ТВ вчера в 08:22
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Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
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Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
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Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.
Bbratstvo.com 27 мая в 11:09