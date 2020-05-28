Общество

ИА ДевонИА ДевонОЭЗ «Алга» в Башкирии вышла вперёд

Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона "Алга" будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров, - написал в Инстаграмме глава Башкирии Радий Хабиров.
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