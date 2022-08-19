Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу подскочила более чем на 5% и впервые с начала марта превысила $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне сообщения о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток из-за ремонта агрегата, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.