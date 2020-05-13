с чего всё началось

Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. Такое заявление сегодня сделало министерство просвещения.

Политика Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 455

Общество Дуров обвинил США в закрытии блокчейн-проекта TON Основатель соцсети «ВКонтакте» и заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от планов запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram. 393

Общество Германия и Австрия откроют границу 15 июня Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД. 8

Общество Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 6

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 2,4K

Общество За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.

Общество Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам. 1

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 719

Общество Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. 259

Общество Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. 343

Экономика Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин. 15