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Российская газетаРоссийская газетаОГЭ для девятых классов отменяется

Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. Такое заявление сегодня сделало министерство просвещения.
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Обязательные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9-х классов отменены в 2020 году, итоговые оценки будут выставлены на основании годовых, сообщила пресс-служба
 Минпросвещения России в среду, 13 мая.
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В России отменили ОГЭ для 9-классников

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