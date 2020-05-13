Коронавирус
Российская газетаОГЭ для девятых классов отменяется
Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. Такое заявление сегодня сделало министерство просвещения.
Читать в источнике
Оценить313
с чего всё началось
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9-х классов отменены в 2020 году, итоговые оценки будут выставлены на основании годовых, сообщила пресс-служба Минпросвещения России в среду, 13 мая.Известия06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат
Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Общество
Дуров обвинил США в закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель соцсети «ВКонтакте» и заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от планов запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram.
Daily Storm вчера в 14:23
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза
Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Общество
Глава Ставрополья взял под контроль ситуацию в новоселицком интернате
Глава Ставрополья поручил провести служебное расследование по ситуации в Новоселицком психоневрологическом интернате в селе Чернолесское.
ГТРК Ставрополье 04:17
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
За две недели в Липецкую область из-за границы вернулись 106 человек
С 27 апреля по 10 мая в ЦФО вернулись 6289 человек из 75 стран.
Most.tv 04:45
Общество
Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам
Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам.
РБК 07:20
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru вчера в 05:23
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Общество
Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе
Корректировка сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может произойти в ближайшую неделю.
Национальная служба новостей вчера в 03:58
Общество
Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям
Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.
Lenta.ru вчера в 07:44
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости 11 мая в 05:00
Политика
В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно
В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
Военное дело вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39