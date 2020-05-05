Общество

REGNUMREGNUMОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен. Об этом сегодня, 5 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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с чего всё началось

Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести

В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом вопросе министерство будет ориентироваться на ситуацию с распространением коронавируса.
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Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего

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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
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В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
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В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек, у которых был зафиксирован коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.
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Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
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ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки, а ОГЭ отменить

Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по освоению Луны – NASA

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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса

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Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
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В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
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