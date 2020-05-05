В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом вопросе министерство будет ориентироваться на ситуацию с распространением коронавируса.

с чего всё началось

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен. Об этом сегодня, 5 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

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