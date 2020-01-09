Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

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ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании. В периметр сделки вошли движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.
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