Экономика
РБК УфаБанки сократили выдачу кредитных карт в Башкирии больше чем наполовину
До 9,5 тыс. сократилось в Башкирии количество выданных кредитных карт в апреле текущего года. В марте эта цифра составляла 26,95 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Экономика
В саратовских судах находятся шесть тяжб из-за сорвавшихся путешествий
В судах Саратовской области находятся шесть дел о возврате средств за непроведенные запланированные турпоездки, но решения инстанции еще не вынесли.
FreeNews-Volga 02:12
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
Наука
В Норвегии впервые за 100 лет раскопают корабль викингов
В Норвегии впервые за целое столетие археологи извлекут из земли погребальный корабль викингов. Об этом сообщает The Daily Mail.
RuNews24.ru 01:50
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Шоу-бизнес
СМИ узнали, на каких условиях разводятся Джиган и Прилучный
Жена Джигана Оксана Самойлова добивается в суде, чтобы алименты бывшего мужа составили максимальные 50% после развода.
News.ru 02:14
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой
Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.
Ведомости вчера в 17:00
Футбол
УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
РИА Новости 00:58
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Общество
Путин начал совещание с вопроса о дополнительных выплатах медикам
Доложить подробно, как реализуются решения по дополнительной поддержке медицинских работников, работающих с больными COVID-19, попросил участников совещания президент России Владимир Путин 19 мая на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
ИА Красная Весна вчера в 08:51
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru вчера в 17:50
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Футбол
«Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
Piter.tv вчера в 03:40
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Культура
Никиту Михалкова снова прогнали с эфира телеканала «Россия 24»
Телеканал "Россия 24" отказалась от трансляции нового выпуска программы Никиты Михалкова "БесогонТV".
Русская Планета вчера в 07:12
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Здоровье
Сенаторы не пустят антипрививочников в школу
В апреле Минздрав рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию детей и взрослых в связи с распространением коронавируса, за исключением прививок, которые делаются новорожденным в роддомах в первые дни жизни.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Энергетика
Нефть опустилась в «красную зону»
Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель.
REGNUM вчера в 12:36