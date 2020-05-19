Экономика

РБК УфаРБК УфаБанки сократили выдачу кредитных карт в Башкирии больше чем наполовину

До 9,5 тыс. сократилось в Башкирии количество выданных кредитных карт в апреле текущего года. В марте эта цифра составляла 26,95 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Bloomberg исправило статью после критики посольства России

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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

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