До 9,5 тыс. сократилось в Башкирии количество выданных кредитных карт в апреле текущего года. В марте эта цифра составляла 26,95 тыс. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Банки сократили выдачу кредитных карт в Башкирии больше чем наполовину

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