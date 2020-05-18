Экономика

Банки.руБанки.руОКБ: выдачи потребительских кредитов в апреле упали в два раза

Банки в апреле 2020 года выдали 661 тыс. нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

Ведомости18 мая в 06:24

Исследование: число выданных потребкредитов в Томской области упало на 52%

vtomske.ru17 мая в 22:00

Объем выданных потребкредитов в России в апреле упал вдвое

ПРАЙМ18 мая в 04:37

ОКБ: выдачи потребительских кредитов в апреле упали в два раза

Банки.ру18 мая в 03:56

В Сибири рухнуло потребительское кредитование

ИА Хакасия18 мая в 03:50

ОКБ: банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Вести.Ru18 мая в 05:04

У кредитов не выдался апрель

Коммерсантъ17 мая в 18:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

Bimru.ru вчера в 04:42
25
Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
20
Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат вчера в 02:17
12
Авто

К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
66
Здоровье

На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту

Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
3
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
50
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
772
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
102
Авто

Представлен доработанный BMW X7 от Alpina

Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань вчера в 11:40
1
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,5K
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
357
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о невыплате «коронавирусных» доплат медикам.
РБК вчера в 11:20
883
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
358
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
226
Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
364
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
88
Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
52
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
223
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,3K
Армия и оружие

Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России

Шойгу отметил, что в целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес

Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения

Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
8
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией

Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
1,6K
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:18
24
Космос

США попытаются передать электричество из космоса на Землю

Энергия, полученная модулем на орбите, преобразуется в микроволновое излучение и будет передаваться на приемник, расположенный на земле.
Профиль вчера в 05:38
6
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Интерфакс 03:02
60
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
504
Происшествия

Мать задушила 8-летнего сына в Татарстане и покончила с собой

В Татарстане мать задушила своего 8-летнего сына и покончила с собой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
РЕН ТВ 04:57
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное