Экономика
Банки.руОКБ: выдачи потребительских кредитов в апреле упали в два раза
Банки в апреле 2020 года выдали 661 тыс. нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
Bimru.ru вчера в 04:42
Экономика
ФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат вчера в 02:17
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Авто
Представлен доработанный BMW X7 от Alpina
Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка.
За рулем Кубань вчера в 11:40
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о невыплате «коронавирусных» доплат медикам.
РБК вчера в 11:20
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Шойгу отметил, что в целях нейтрализации угроз в Западном военном округе в 2020 году запланированы 28 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией
Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:18
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Энергия, полученная модулем на орбите, преобразуется в микроволновое излучение и будет передаваться на приемник, расположенный на земле.
Профиль вчера в 05:38
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Происшествия
Мать задушила 8-летнего сына в Татарстане и покончила с собой
В Татарстане мать задушила своего 8-летнего сына и покончила с собой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
РЕН ТВ 04:57