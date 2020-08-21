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РИА Новости
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
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РБК

Рекордная выдача ипотечных кредитов зафиксирована в июле

РБК08:05
Телеканал Санкт-Петербург

В июле российские банки выдали 130 тыс. ипотечных кредитов

Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40
Долг.рф

Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов в июле 2020 года

Долг.рф03:43
Телеканал 360°

Ипотека в России бьет исторические рекорды по суммам и срокам

Телеканал 360°21:49
Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъвчера в 14:40
Тюменская линия

Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

Тюменская линиявчера в 09:16
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новости05:50

Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального

Резкое падение сахара в крови, которое омские врачи считают основной причиной ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому, вряд ли могло вызвать настолько серьезные последствия, не предотвращенные вовремя медиками.
Врачи оценили возможность комы из-за диагноза Навального
РБК09:26
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Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.
Ведомостивчера в 12:30
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27

Латвия и Эстония введут санкции против чиновников Белоруссии

Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.
RT на русском09:15
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Причиной утечки воздуха на МКС мог стать метеорит

"Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора", — сказал источник ТАСС.
Газета.Ruвчера в 13:44
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Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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