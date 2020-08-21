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РИА Новости
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки

Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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Телеканал 360°

Выдача ипотеки побила рекорд в июле

Телеканал 360°вчера в 10:03
Деловая газета. Юг

На Кубани в июле 2020 года выдача ипотечных кредитов выросла на 37%

Деловая газета. Югвчера в 09:58
Телеканал Санкт-Петербург

В июле российские банки выдали 130 тыс. ипотечных кредитов

Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новостивчера в 05:50
Lenta.ru

Россияне начали оформлять ипотеку на максимальные сроки

Lenta.ruвчера в 05:16
Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъ20 августа в 14:40
РБК

Рекордную выдачу ипотечных кредитов зафиксировали в июле

РБКвчера в 08:05

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

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РБК22:45
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

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Российская газета04:07
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