ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле
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Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Выдачи ипотеки в июле достигли рекордной отметки
Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
ТАССвчера в 07:09
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В июле российские банки выдали 130 тыс. ипотечных кредитов
Телеканал Санкт-Петербург19 августа в 12:40