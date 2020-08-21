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РИА Новости
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
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Коммерсантъ

Граждане активно берут длинные кредиты под низкий процент

Коммерсантъвчера в 14:40
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

РИА Новости05:50
Долг.рф

Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов в июле 2020 года

Долг.рф03:43
Телеканал 360°

Ипотека в России бьет исторические рекорды по суммам и срокам

Телеканал 360°21:49
РБК

Рекордная выдача ипотечных кредитов зафиксирована в июле

РБК08:05
Тюменская линия

Тюменцы стали чаще брать ипотеку на квартиры в новостройках

Тюменская линиявчера в 09:16
Интерфакс

Льготная ипотека под 6,5% поможет достижению показателей жилищного нацпроекта - НОСТРОЙ

Интерфаксвчера в 08:58

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
Российская газета06:47
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Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
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В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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Ярославский губернатор предлагает повысить в регионе плату за ЖКХ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, в котором предложил в 2021 году повысить плату за услуги ЖКХ для жителей области не на 3,6%, как было сделано в 2020 году, а на 4%. Обращение главы региона в ФАС опубликовано на сайте регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 12:28
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В Кремле допустили возможность лечения Навального за рубежом

По словам Дмитрия Пескова, если представители Алексея Навального обратятся в любое государственное ведомство, будь то Минздрав или сам Кремль, то транспортировку политика за границу можно будет обеспечить очень оперативно.
CT news07:03
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