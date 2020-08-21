Ярославский губернатор предлагает повысить в регионе плату за ЖКХ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву, в котором предложил в 2021 году повысить плату за услуги ЖКХ для жителей области не на 3,6%, как было сделано в 2020 году, а на 4%. Обращение главы региона в ФАС опубликовано на сайте регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.