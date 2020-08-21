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РИА Новости
РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

Объем и количество ипотечных кредитов, выданных в России в июле 2020 года, стали рекордными для летних месяцев, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным бюро, в июле банки в России выдали 129 тысяч ипотечных кредитов на 320 миллиардов рублей.В источнике
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РИА Новости

ОКБ зафиксировало рекордную выдачу ипотечных кредитов в июле

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