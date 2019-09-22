Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так.

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

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