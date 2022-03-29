Торговые сети "О’Keй" и Auchan Retail (гипермаркеты "Ашан" и "Атак") уведомили Федеральную антимопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров.
Генштаб Вооружённых сил Украины предпринял очередную попытку вызволить из осаждённого Мариуполя главарей вооружённых формирований, и вновь она была неудачной, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики, полковник Эдуард Басурин.
Комментатор Шмурнов оскорбил коллегу по «Матч ТВ», но потом извинился Сергей Тараканов Олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу работал на канале с 2015 года, прокомментировал более сотни баскетбольных матчей, а в январе 2022 года контракт продлен не был.