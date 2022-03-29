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«О’Keй» и Auchan Retail отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Торговые сети "О’Keй" и Auchan Retail (гипермаркеты "Ашан" и "Атак") уведомили Федеральную антимопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров.
ТАСС
«Ашан» и «О`Кей» ограничивали наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, на уровне 5% в начале марта.
Коммерсантъ
В ФАС сообщили, что служба продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары для оперативного реагирования на признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Lenta.ru
Речь шла о молочной продукции, сахаре, овощах «борщевого набора», хлебе и хлебобулочных изделиях.
Рамблер

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Крупные торговые сети отказываются от ограничения наценок на социально значимые товары
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«О’Keй» и Auchan Retail отказались от ограничения наценки на социально значимые товары
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