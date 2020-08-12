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REGNUM
REGNUM

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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RT на русском

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

RT на русском23:15
РИА Новости

Подразделения силовых структур покинули улицы Минска

РИА Новости22:39
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
Комсомольская правда

Подразделения силовых структур покинули Минск

Комсомольская правда20:31
РБК

Подразделения силовиков покинули улицы Минска

РБК22:12

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»
РИА Новостивчера в 16:29
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUMвчера в 01:08
2

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Авиакомпания вернула чартерные полеты в Турцию из Красноярска

Авиакомпания Azur air запустила полетные программы к черному морю из 10 регионов России, пассажиры из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Сургута, Тюмени, Самары и Уфы будут лететь через Ростов-на-Дону.
НГС24вчера в 06:49