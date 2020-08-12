ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
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Юрий Дудь обратился к белорусским силовикам
Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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