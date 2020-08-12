Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
Подробнее о событии
Anews

В Минске снято оцепление и восстановлено движение транспорта

Anews01:16
RT на русском

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

RT на русском23:15
Комсомольская правда

Подразделения силовых структур покинули Минск

Комсомольская правда20:31
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
РБК

Подразделения силовиков покинули улицы Минска

РБК22:12
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
644

Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
1

«Пропущена основная фаза испытаний»: иностранные СМИ раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

На фоне появившейся информации о желании некоторых стран производить российскую вакцину, во многих иностранных СМИ появились статьи с критикой российского лекарства.
Военное обозрение03:35

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
19

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
210