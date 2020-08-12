Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Белорусский ОМОН (сс) Спадар Бурак Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

RT на русском23:15
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
РИА Новости

Внутренние войска и ОМОН покинули улицы Минска

РИА Новости22:39
РБК

Подразделения силовиков покинули улицы Минска

РБК22:12
Комсомольская правда

Последние новости на утро 12 августа 2020: ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Комсомольская правда00:02
Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49

Минтруд предложил увеличить пособие на детей для малоимущих

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе, пишут «Известия».
Кубань 24вчера в 02:02
386

В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

"Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН", - заявил он в интервью германскому медиа-проекту "Лица мира", добавив, что "в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".
РИА Новости04:28
18