ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
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Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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