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REGNUM
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ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь». Отмечается, что с улиц снято оцепление, движение транспорта восстановлено по основным магистралям.В источнике
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РБК

Подразделения силовиков покинули улицы Минска

РБК22:12
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01
Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
Комсомольская правда

Подразделения силовых структур покинули Минск

Комсомольская правда20:31
Московский Комсомолец

Белорусские силовики покинули Минск

Московский Комсомолец20:27
Взгляд.ру

Очевидцы рассказали об особой жестокости силовиков в Минске

Взгляд.ру21:11

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq

Уже известно, что Enyaq построят на модульной платформе MEB, лежащей в основе его немецкого «собрата» Volkswagen ID.4. Skoda раскрыла и габариты: в длину «зеленый» кроссовер достигает 4648 миллиметров, в ширину – 1877 миллиметров, а в высоту – 1618 миллиметров.
Motor04:18

Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Решение о возобновлении реализации "Северного потока 2" в датских водах примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости03:23

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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