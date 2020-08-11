ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
Жители Минска приносят цветы на место гибели мужчины, который скончался в результате акции протеста. Неравнодушные горожане вешают цветы на ограду, разделяющую проезжую часть и пешеходную зону. За минувшие 3 дня протестных митингов в Белоруссии было задержано свыше 2 тысяч человек.В источнике
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ОМОН начал разгонять людей, которые носят цветы к стихийному мемориалу в Минске
Газета.Ruвчера в 09:25