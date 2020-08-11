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ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего

Жители Минска приносят цветы на место гибели мужчины, который скончался в результате акции протеста. Неравнодушные горожане вешают цветы на ограду, разделяющую проезжую часть и пешеходную зону. За минувшие 3 дня протестных митингов в Белоруссии было задержано свыше 2 тысяч человек.В источнике
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RT на русском

В Минске приносят цветы к месту гибели участника протеста

RT на русскомвчера в 09:22
Говорит Москва

В центре Минска снова закрыли метро

Говорит Москвавчера в 11:53
РИА Новости

В Минске на место гибели митингующего несут цветы

РИА Новостивчера в 10:10
Комсомольская правда

Спецкор «КП»: В Минске у метро Пушкинская силовики набросились на журналистов и отобрали флешки с фотографиями

Комсомольская правдавчера в 14:13
Интерфакс

Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Интерфаксвчера в 09:52
РБК

В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы

РБКвчера в 08:49
Газета.Ru

ОМОН начал разгонять людей, которые носят цветы к стихийному мемориалу в Минске

Газета.Ruвчера в 09:25
КП - Беларусь

Люди несут цветы и привязывают бинты на заборы около Пушкинской

КП - Беларусьвчера в 10:55

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
Газета.Ruвчера в 05:51
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