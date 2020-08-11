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REGNUM
REGNUM

В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах

Вечером 11 августа протестующие скрывались от силовиков в районе Каменной горки, по проспекту Независимости возле ТЦ «Спектр». К настоящему времени протесты в большинстве районов Минска пошли на спад. Отмечается, что в спальных районах всё ещё находится спецтехника, однако протестующих уже не видно.В источнике
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Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01
РИА Новости

ОМОН штурмует подъезды жилых домов в Минске

РИА Новости17:03
Известия

Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих

Известиявчера в 16:58
РБК

СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

РБК17:14
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
РЕН ТВ

Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского в Минске

РЕН ТВвчера в 15:39
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34

Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Гормон окситоцин поможет противостоять остеопорозу

Согласно исследованию бразильских ученых из Университета штата Сан-Паулу, гормон окситоцин, вырабатываемый гипоталамусом, может играть важную роль в борьбе с остеопорозом и предотвращении этого заболевания.
Полит.рувчера в 07:00

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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