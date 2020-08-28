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ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.В источнике
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Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правдавчера в 13:03
РБК

В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

РБКвчера в 13:20
Lenta.ru

В Минске снова начали задерживать протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:05
РИА Новости

В Минске прошла акция женщин против насилия

РИА Новостивчера в 14:56
Известия

ОМОН начал задержания собравшихся на площади в Минске мужчин

Известиявчера в 12:56
ТАСС

В Минске женщины выстроились в «цепь солидарности» на площади Независимости

ТАССвчера в 12:38
REGNUM

В Минске силовики задерживают протестующих у Дома правительства

REGNUM27 августа в 13:50
КП - Беларусь

ОМОН хотел оттеснить женщин из цепи солидарности у Красного костела - белоруски стали в сцепку и запели «Купалинку»

КП - Беларусьвчера в 14:57

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
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Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьер17:22
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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