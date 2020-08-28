ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.