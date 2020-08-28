Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Городовой
Городовой

ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске прошла акция женщин против насилия

РИА Новостивчера в 14:56
РБК

В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

РБКвчера в 13:20
ТАСС

В Минске женщины выстроились в «цепь солидарности» на площади Независимости

ТАССвчера в 12:38
Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правдавчера в 13:03
Известия

ОМОН начал задержания собравшихся на площади в Минске мужчин

Известиявчера в 12:56
Lenta.ru

В Минске снова начали задерживать протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:05
REGNUM

В Минске силовики задерживают протестующих у Дома правительства

REGNUM27 августа в 13:50
КП - Беларусь

ОМОН хотел оттеснить женщин из цепи солидарности у Красного костела - белоруски стали в сцепку и запели «Купалинку»

КП - Беларусьвчера в 14:57

Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере

Российские ученые планируют использовать зондирующие ракеты для изучения микроорганизмов, которые могут жить в стратосфере Земли, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания ИМБП Вячеслав Ильин.
Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
РИА Новости20:12

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
314

Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьер17:22
7

Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Национальная служба новостейвчера в 11:45
1,4K

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
138

Коронавирусом в Амурской области заболели 25 человек

28 августа в Приамурье подтверждено 25 новых случаев COVID-19: больше всего в Благовещенске - 11, по три - в Свободном и Тамбовском районе, по два - в Архаринском и Благовещенском районах, по одному - в Белогорском, Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.
Телепортвчера в 03:57
134