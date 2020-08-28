ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
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В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.В источнике
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В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости
Комсомольская правдавчера в 13:03