ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
Смотрите также
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции
34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии
Министр юстиции Грузии поприветствовала решение Саакашвили вернуться
Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Роналду не вошел в сборную сезона Лиги чемпионов
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
ОМОН разогнал акцию протеста на площади Независимости в Минске
Три журналиста ТАСС задержаны в Минске
Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 180 человек
На акции женщин против насилия в Минске задержали нескольких мужчин
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку по требованию граждан
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
ВВС Турции перехватили шесть греческих F16 в Средиземноморье
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции
В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.В источнике
Подробнее о событии