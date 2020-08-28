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ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

В Минске на площади Независимости начались задержания участников акции протеста, сообщает ТАСС. Фото и видео с места появились в Telegram-канале Nexta live. На одном из фото видно, как двоих мужчин заводят в автозак.В источнике
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Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
Московский Комсомолец

Люди вышли под дождем в Минске с криками "Уходи!"

Московский Комсомолецвчера в 14:59
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
Газета.Ru

На площади Независимости в Минске задержали оператора «Радио Свобода»

Газета.Ruвчера в 12:56
Дождь

В Минске на площади Независимости задержали протестующих

Дождь12:46
Известия

ОМОН заблокировал протестующих на площади Независимости в Минске

Известиявчера в 12:26
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАССвчера в 14:02

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUMвчера в 01:37
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Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Минск, 28 августа 2020, 06:42 — REGNUM Предложение сделать белорусский язык единственным государственным языком Белоруссии, лишив этого статуса русский язык, сделал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич 27 августа в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
REGNUM23:42
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Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили12:53
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русском15:04
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Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Заявление основывается на том факте, что о своем отказе от покупки электроэнергии с новой Белорусской АЭС (БелАЭС), расположенной возле города Островца, уже официально заявили Литва, Польша и Латвия, а Эстония, скорее всего, сделает это в ближайшее время.
Взгляд.ру11:30

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия00:10
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