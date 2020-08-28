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Газета.Ru
Газета.Ru

ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

Белорусский ОМОН начал задерживать демонстрантов, собравшихся на площади Независимости. Как сообщает корреспондент ТАСС, задерживают пока только мужчин.В источнике
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Газета.Ru

ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске

Газета.Ru12:57
URA.Ru

ОМОН начал задерживать протестующих мужчин в Минске

URA.Ru13:10
Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правда13:03
Коммерсантъ

В Минске задержали собравшихся у Красного костела мужчин

Коммерсантъ13:03
РБК

В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

РБК13:20
Известия

ОМОН начал задержания собравшихся на площади в Минске мужчин

Известия12:56
ТАСС

В Минске женщины выстроились в «цепь солидарности» на площади Независимости

ТАСС12:38

Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии
РЕН ТВ13:57

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ru13:17

Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, с целью обсудить возможный трансфер аргентинца в стан парижан.
РИА Новости10:33

Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмы02:48

«Царьград» подал иск к Google из-за блокировки его канала на YouTube

"Царьград ТВ" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором требует от Google восстановить свой аккаунт на YouTube и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента.
Интерфакс13:24
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Польховский стал новым главным тренером сборной России по биатлону

"Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону", — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).
CT news11:38