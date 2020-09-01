ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
Смотрите также
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
В Крыму водитель-инкассатор подозревается в краже 40 млн рублей
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
В Северной Осетии началась вахта памяти жертв теракта в школе Беслана
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих пивными кружками
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков
10 тысяч женщин вышли на протестный марш в Минске
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ
В Минске 1 сентября жёстко задерживают участников марша студентов
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
Samsung представил новый гибкий смартфон
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by. Видеозапись сделана 1 сентября возле главного здания БГУ.В источнике
Подробнее о событии