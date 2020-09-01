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Lenta.ru
Lenta.ru

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by. Видеозапись сделана 1 сентября возле главного здания БГУ.В источнике
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РИА Новости

ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске

РИА Новости12:07
Lenta.ru

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

Lenta.ru05:38
Газета.Ru

Студенты вернулись в центр Минска после разгона силовиками

Газета.Ru09:51
ТАСС

Минские студенты вновь вышли на проспект Независимости после разгона силовиками

ТАСС06:49
Дождь

ОМОН начал задерживать участников студенческой акции протеста в Минске

Дождь09:34
Известия

В Минске начались задержания протестующих студентов

Известия06:34
РБК

В Минске начались задержания участников студенческой акции протеста

РБК05:30

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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Учёные: Гипотетическая Девятая планета может быть чёрной дырой

Как сообщает ToDay News Ufа, согласно гипотезе, которую выдвинули специалисты после своего последнего исследования, она Девятая планета, или первичная черная дыра, расположена в самых отдалённых областях Солнечной системы.
ToDay News Ufa29 августа в 09:52
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Трамп призвал футбольные и бейсбольные организации не лезть в политику

Усталость любителей баскетбола от политизированности Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подчеркнул президент США Дональд Трамп, призвал также футбольные и бейсбольные ассоциации избегать политики.
ИА Красная Весна11:13

Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Загитова сфотографировалась с одногруппницами в первый учебный день

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участив в групповом фото с однокурсницами в первый учебный день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
РИА Новости09:34
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