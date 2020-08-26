ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

Белорусские силовики задержали около 20 участников акции протеста у Дома правительства в Минске, передает РИА Новости. По данным агентства, в девятом часу вечера к площади Независимости, на которой находились около 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции.