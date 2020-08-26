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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

Белорусские силовики задержали около 20 участников акции протеста у Дома правительства в Минске, передает РИА Новости. По данным агентства, в девятом часу вечера к площади Независимости, на которой находились около 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 14:23
Подробнее о событии
Москва 24

ОМОН разогнал акцию протеста в центре Минска

Москва 2417:31
Общественная служба новостей

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

Общественная служба новостей17:19
News.ru

Силовики начали задерживать активистов в Минске

News.ruвчера в 14:34
Газета.Ru

ОМОН разогнал протестующих в Минске

Газета.Ruвчера в 15:57
РИА Новости

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РИА Новостивчера в 15:49
Аргументы и Факты

ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

Аргументы и Фактывчера в 16:31
Rambler News Service

Минский ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих

Rambler News Serviceвчера в 14:23

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»
Rambler News Serviceвчера в 07:36
11

Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
АСТВ18:45

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.
ТАСС17:08
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Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

"Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 03:29
24

Отец Шамсутдинова оценил заявления Минобороны о победе над дедовщиной

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.
Трудвчера в 14:12
2

Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2K

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
2,4K

При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.
Известиявчера в 10:40