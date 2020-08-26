ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Смотрите также
«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Представителя главы Чечни задержали по подозрению в мошенничестве
Избиение протестующих белорусов в автозаке попало на видео
Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве
Медведев заявил об угрозах для России от углеродного налога ЕС
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Генпрокуратура начала проверку сделки по Башкирской содовой компании
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Во Франции переименуют «Десять негритят» Агаты Кристи
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Несколько участников протестной акции оппозиции задержаны в Минске
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне
Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве
«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн
Белорусские силовики задержали около 20 участников акции протеста у Дома правительства в Минске, передает РИА Новости. По данным агентства, в девятом часу вечера к площади Независимости, на которой находились около 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции.В источнике
С чего всё началось
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 14:23
Подробнее о событии