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Интерфакс
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле. По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.В источнике
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РИА Новости

Сотрудники ОМОНа разогнали протестующих у Дома правительства в Минске

РИА Новости15:49
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфакс14:35
Эхо Москвы

Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста в Минске

Эхо Москвы15:33
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБК14:15
Говорит Москва

В Минске разогнали участников протестной акции у Дома правительства

Говорит Москва14:53
Известия

ОМОН покинул площадь Независимости в Минске

Известия14:49
Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъ13:49

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Ведомости16:01
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На базе ПАО «ОДК-Сатурн» создадут университетский центр

ПАО «ОДК-Сатурн» на форуме Армия-2020 подписало с Санкт-Петербургским политехом им. Петра Великого и РГАТУ соглашение о создании на базе предприятия университетского зеркального инжинирингового центра.
Рыбинские Известия02:11

С Навального взыскали более 3 млн рублей по иску мясокомбината

В столице суд взыскал с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 3 346 554 рублей за оплату адвокатов АБ «Падва и партнеры» по иску об ущербе деловой репутации комбината «Дружба народов», пишет Интерфакс со ссылкой на картотеку суда.
9111.ru12:57
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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