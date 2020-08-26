ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
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ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле. По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.В источнике
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В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео
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