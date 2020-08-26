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Интерфакс
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле. По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.В источнике
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Телеканал 360°

В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео

Телеканал 360°вчера в 16:37
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБКвчера в 14:15
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфаксвчера в 14:35
Говорит Москва

В Минске разогнали участников протестной акции у Дома правительства

Говорит Москвавчера в 14:53
Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъвчера в 13:49
ТАСС

Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 14:28
Газета.Ru

Несколько задержанных: ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

Газета.Ru17:28

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.
ТАСС22:15

При выявлении у школьника коронавируса протестируют всё его окружение

«Дальше проводятся по протоколам Роспотребнадзора и Минздрава исследования, кто контактировал, будет проведено тестирование, дальше будет приниматься решение в зависимости от тех результатов, которые есть», — сказала заместитель министра.
Известиявчера в 10:40

Полиция Кузбасса разыскивает пропавших два дня назад подростков

Мальчик и девочка направлялись на вокзал, чтобы проводить знакомого, с тех пор не выходят на связь с близкими, их разыскивает полиция, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАССвчера в 09:10
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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