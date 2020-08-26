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Интерфакс
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы. Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.В источнике
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Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъвчера в 13:49
RT на русском

Милиция Минска сообщила о задержаниях на акции протеста у правительства

RT на русскомвчера в 14:42
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфаксвчера в 14:35
Говорит Москва

В Минске разогнали участников протестной акции у Дома правительства

Говорит Москвавчера в 14:53
Телеканал 360°

В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео

Телеканал 360°вчера в 16:37
ТАСС

Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 14:28
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБКвчера в 14:15

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
43

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
118

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
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НМ ЛНР: боевики ВФУ нарушают договорённости о перемирии

Как сообщают официальные представители Луганска, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных в ходе заседания Контактной группы.
Новостной фронтвчера в 04:14

Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
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Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
44

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБК25 августа в 13:07
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