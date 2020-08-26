ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы. Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.