Мурад Мусаев: «Сафонов вне сборной? Он умный парень, понимает, что обидами ничего не докажешь»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о недостатках игры своей команды, оценил состояние Газинского, Ари и Кабелла и рассказал, как Сафонов относится к тому, что его не вызывают в первую сборную Краснодар — ЦСКА — Хорошо начали первый тайм, был отличный момент у Берга, — начал Мурад Мусаев.