ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
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В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы. Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.В источнике
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В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео
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