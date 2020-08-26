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Интерфакс
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

В центре Минска на площади Независимости в среду вечером разгоняют участников акции протеста, сообщают белорусские СМИ и очевидцы. Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле.В источнике
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Телеканал 360°

В центре Минска прошли задержания, демонстрантов закрыли в костеле. Фото и видео

Телеканал 360°вчера в 16:37
РИА Новости

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РИА Новостивчера в 15:49
Говорит Москва

В Минске разогнали участников протестной акции у Дома правительства

Говорит Москвавчера в 14:53
ТАСС

Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 14:28
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБКвчера в 14:15
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфаксвчера в 14:35
Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъвчера в 13:49

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Санкэй симбун (Япония): Америка предупреждает японские власти о необходимости решительно бороться с «ползучей идеологической» диверсией Китая по отрыву Окинавы от Японии (Sankei Shimbun)

В качестве одной из серьезных проблем в докладе называется возможность провозглашения Окинавой своей независимости из-за широкого недовольства населения острова Токио в отношении острова и поведением Америки.
ИноСМИ18:50
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Мурад Мусаев: «Сафонов вне сборной? Он умный парень, понимает, что обидами ничего не докажешь»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о недостатках игры своей команды, оценил состояние Газинского, Ари и Кабелла и рассказал, как Сафонов относится к тому, что его не вызывают в первую сборную Краснодар — ЦСКА — Хорошо начали первый тайм, был отличный момент у Берга, — начал Мурад Мусаев.
Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Перед московским «Динамо» официально поставили задачи на сезон

Совет директоров московского «Динамо» поставил перед командой три задачи на сезон-2020/21: попадание по итогам чемпионата России в еврокубки, выход в финал Кубка России и в групповой этап Лиги Европы.
BetOnвчера в 04:21

Ученые обнаружили средство от коронавируса в репеллентах от комаров

По словам специалистов, репеллент от комаров содержит в своем составе цитриодиол и не содержит ДЭТА, поэтому он является потенциально эффективным средством против штамма коронавируса, вызывающего COVID-19.
Live24вчера в 11:20
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru25 августа в 04:40

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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3 внедорожника, которые лучше нового УАЗа Патриота

В нашей подборке три относительно надежных внедорожника, которые при хорошем обслуживании вряд ли потребуют много денег на ремонт даже при пробеге за 100 000 км. УАЗ Патриот с механикой в средней и оптимальной по оснащению комплектации «Оптимум» обойдется в 1 022 000 рублей.
За рулемвчера в 09:00
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