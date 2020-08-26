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Интерфакс
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Как сообщает портал tut.by, милиция разогнала участников акции, при этом часть людей заблокировали в Красном костеле. По информации очевидцев, ОМОН заблокировал порядка 100 человек, в том числе журналистов, в костеле и никого не выпускают. Кроме того, часть людей на площади взяты в кольцо ОМОНом.В источнике
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Эхо Москвы

Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста в Минске

Эхо Москвывчера в 15:33
Известия

Вечернее обострение: в Минске снова начали задерживать протестующих

Известия17:01
Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфаксвчера в 14:35
РЕН ТВ

«Пройдемте»: как ОМОН задерживал протестующих в Минске

РЕН ТВ19:15
ТАСС

Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 14:28
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБКвчера в 14:15
Коммерсантъ

В центре Минска ОМОН разогнал протестующих

Коммерсантъвчера в 13:49

Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода

Киевский суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел бывший президент Украины Петр Порошенко, в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств против политика.
Известия18:43
1

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал ДТП с участием российских и американских военнослужащих, которое произошло на северо-востоке Сирии.
Московский Комсомолец18:15
2

Отказ от продления ДСНВ обойдется Пентагону в $439 млрд

Как следует из доклада бюджетного управления Конгресса США, если правительство откажется продлевать Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то Пентагону при неблагоприятном сценарии потребуется $439 млрд для модернизации ядерного потенциала страны.
Московский Комсомолец25 августа в 16:47

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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В США не располагают данными о вмешательствах в голосование по почте

Американские спецслужбы не располагают данными о том, что какие-либо иностранные государства пытались вмешаться в процесс голосования по почте на предстоящих в стране выборах президента в ноябре 2020 года.
Известия17:41

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
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Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
АСТВ18:45

Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ruвчера в 03:32
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