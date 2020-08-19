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Газета.Ru
Газета.Ru

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека. По ее словам, у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, участники которого мешали пройти заводчанам на работу.В источнике
С чего всё началось
Как уточняет TUT.BY
, всего заявления об отпуске за своей счет написали накануне около 500 человек, из которых 167 указали причиной семейно-бытовые обстоятельства, а пятеро — забастовку.
Собеседник04:25
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РИА Новости

МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода

РИА Новости04:40
Известия

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях у Минского тракторного завода

Известия03:52
РБК

ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

РБК03:13
RT на русском

Два человека задержаны у Минского тракторного завода

RT на русском03:58
Российская газета

У Минского тракторного завода прошли задержания

Российская газета04:25
Газета.Ru

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Газета.Ru04:16
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

ТАСС03:06
КП - Беларусь

МВД: «У МТЗ 19 августа было несанкционированное массовое мероприятие. Двоих активистов задержали сотрудники милиции»

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