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Мойка78
Мойка78

ОМОН в Минске открыл огонь по людям с балкона дома

ОМОН в Минске открыл стрельбу по людям с балкона, которые давали советы протестующим. Информацию об этом передаёт Sputnik Беларусь. Как говорится в сообщении, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского около станции метро «Грушевка».В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

ОМОН расстрелял кричащих с балкона людей в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:26
РИА Новости

В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям

РИА Новости19:38
РБК

В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилого дома

РБКвчера в 15:41
РЕН ТВ

Жители Минска из обстрелянного дома швыряли бутылки в ОМОН

РЕН ТВ20:09
RT на русском

СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

RT на русскомвчера в 14:37
URA.Ru

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

URA.Ruвчера в 14:35
Комсомольская правда

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям

Комсомольская правдавчера в 14:10

В Челябинской области выявили 83 новых случая коронавируса

По информации ведомства за сутки, непосредственно от осложнений коронавируса скончалась 61-летняя женщина, у ещё двух пациенток инфекция была сопутствующим заболеванием: 82-летняя женщина (атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь); 78-летняя женщина (ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз).
В Челябинской области выявили 83 новых случая коронавируса
74.ru02:14

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
24

Белорусский бизнесмен предложил деньги силовикам, которые уволятся

Бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо заявил о готовности оказать финансовую помощь сотрудникам силовых структур Белоруссии и военным, которые хотели бы оставить службу, но не могут из-за нехватки денег.
Росбалт22:30
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM11 августа в 01:08
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45