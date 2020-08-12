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Комсомольская правда
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Сотрудники ОМОН в Минске задержали двух изготовителей коктейлей Молотова. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства внутренних дел.В источнике
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RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
РБК

ОМОН в Минске задержал изготовителей двоих «коктейлей Молотова»

РБК18:04
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

NASA решило отказаться от неофициальных названий ряда космических объектов из-за их «оскорбительности», сообщает tvbrics.com со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
TV BRICS11 августа в 08:26
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Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газетавчера в 10:26

Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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