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Комсомольская правда
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Сотрудники ОМОН в Минске задержали двух изготовителей коктейлей Молотова. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства внутренних дел.В источнике
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RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
РБК

ОМОН в Минске задержал двоих изготовителей «коктейлей Молотова»

РБК18:04

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
Новый Век04:06
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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