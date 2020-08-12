ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова
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Сотрудники ОМОН в Минске задержали двух изготовителей коктейлей Молотова. Об этом сообщила пресс-служба белорусского министерства внутренних дел.В источнике
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