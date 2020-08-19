Позже к месту подъехал автозак, около 40 сотрудников ОМОНа разогнали людей. Люди ушли в парк, но силовики направились за ними. Ранее в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других.

ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске

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