Общество

Lenta.ruLenta.ruОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске

Позже к месту подъехал автозак, около 40 сотрудников ОМОНа разогнали людей. Люди ушли в парк, но силовики направились за ними. Ранее в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других.
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У Минского тракторного завода произошли задержания

Газета.Ru03:27

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях у Минского тракторного завода

RT на русском03:21

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

ТАСС03:06

На МТЗ рассказали о ситуации на заводе

РИА Новости02:56

СМИ сообщили о разгоне ОМОНом протестующих у Минского тракторного завода

РБК02:35

МВД Белоруссии заявило о задержаниях у Минского тракторного завода

Говорит Москва03:17

ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске

Lenta.ru01:59
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