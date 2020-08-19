Общество
Lenta.ruОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
Позже к месту подъехал автозак, около 40 сотрудников ОМОНа разогнали людей. Люди ушли в парк, но силовики направились за ними. Ранее в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других.
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Шоу-бизнес
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Территория новостей вчера в 07:42
Политика
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Гродненский горисполком в соответствии с требованиями оппозиционного штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создал совет общественного согласия.
Известия вчера в 21:44
Политика
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости 02:19
Происшествия
В Челябинской области после заражения коронавирусом умер ещё один врач
Магнитогорск, Челябинская область, 19 августа 2020, 10:01 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области ещё один врач умер после заражения коронавирусом.
REGNUM 03:01
Политика
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
В аэропорту Минска приземлился самолет Ту-214, имеющий бортовой номер RA-64523, согласно данным сервиса FlightRadar.
BFM.ru вчера в 17:28
Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Народные новости, для принятия решения о вероятных выплатах на детей до 16 лет в августе, потребуется соглашение целого ряда инстанций.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
Политика
Военные мятежники в Мали объявили о создании комитета спасения
Национальный комитет спасения народа создан для продолжения существования государства, заявил представитель военных мятежников 19 августа в эфире телеканала ORTM1.
ИА Красная Весна 01:37
Общество
В деле блогера Пыжа о гостайне нашли украинский след
Арестованного в России блогера Андрея Пыжа обвиняют в незаконном получении доступа к государственной тайне и перевозке на Украину засекреченных данных.
BFM.ru 01:04
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Микки Рурка похоронят в Украине
Актуальные Новости 03:38
Футбол
Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов из-за дисквалификации
Нападающий «ПСЖ» Неймар оказался под угрозой дисквалификации перед финальным матчем Лиги чемпионов.
Metaratings 02:40
Общество
Мясников высказался о слухах про скорый карантин в России
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре.
Lenta.ru 01:07
Экономика
Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР
Минфин предложил налоговые послабления для переезда в российские САР Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:33
Происшествия
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию Белоруссии, заявили в погранкомитете республики.
РИА Новости 02:40
Происшествия
Полиция США усилила патрулирование у генконсульства РФ в Нью-Йорке
Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке, сообщили в Госдепартаменте США.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия
Главный бухгалтер ГУ ФСИН по Иркутской области осуждена за превышение полномочий
Суд Иркутской области вынес приговор главному бухгалтеру ГУ ФСИН по региону за превышение полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ.
Иркутск Сегодня 03:38
Происшествия
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
В Курской области следователи проверят историю пациентки в Горшеченской Центральной районной больнице, которую отправили в морг, где она пришла в сознание.
Известия 02:54
Происшествия
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Интерфакс вчера в 09:36
Политика
СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
Поездка «боевиков ЧВК» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации.
РБК вчера в 19:03
Экономика
Италию назвали несамостоятельной страной-зомби
Бюджет страны недофинансируется на 11 процентов. Осенью Италия должна погасить облигации на 120 миллиардов евро.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Цепкало отмечает, что полет не разрешили сотрудники польской авиакомпании LOT, которая обслуживает данный рейс.
Evo-rus.com 02:43
Политика
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
РБК 00:19
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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 3 сентября
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 3 сентября.
Известия 00:43
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 117 человек
За сутки в России выявили 4 828 заражений коронавирусом, от инфекции умерли 117 человек.
Телеканал RTVI 03:30
Шоу-бизнес
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
Стали известны место и дата похорон Валентины Легкоступовой, которая скончалась четырнадцатого августа.
CT news вчера в 08:44
Технологии
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одном приложении
Приложение появится на месте «Яндекс.Такси», оно включит в себя функционал каршеринга «Яндекс.Драйв» и фудтехпроектов компании.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье
В Амурской области за сутки подтвердили еще 17 случаев коронавируса
18 августа в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции: Благовещенск + 14; Свободный + 1; Тында + 1; Зея + 1.
АСН24 вчера в 04:12
Шоу-бизнес
О новом женихе рассказала Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти
Подробностями новых отношений поделилась жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж в конце 2017 года отрубил кисти рук.
Соловей.Инфо 02:29
Общество
В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37