На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Смотрите также
НБА подтвердила отмену сегодняшних матчей плей-офф
МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо
Путин заявил о сдержанной позиции России по событиям в Белоруссии
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Range Rover Evoque получил новый гибридный мотор
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
«Известия» предупредили о возможном росте цен на мороженое в России
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Пьяную женщину с двумя детьми сняли с рейса в Шереметьево
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
ОМОН разогнал акцию протеста на площади Независимости в Минске
Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 180 человек
Задержаниями закончился митинг оппозиции в центре Минска
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.В источнике
Подробнее о событии
Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки
КП - Беларусьвчера в 13:09