На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.