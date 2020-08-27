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ТАСС
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек были задержаны белорусскими силовиками во время пресечения в четверг очередной акции протеста на площади Независимости в Минске. Почти сразу после начала акции, собравшей несколько тысяч человек, на площадь были переброшены силы ОМОНа.В источнике
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RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русском17:51
News.ru

В Минске в ходе акции на площади Независимости задержали более 100 человек

News.ruвчера в 16:27
Известия

ОМОН заблокировал протестующих на площади Независимости в Минске

Известиявчера в 12:26
ИА Красная Весна

В Минске на акции протеста задержали несколько десятков человек

ИА Красная Веснавчера в 14:34
ТАСС

На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек

ТАССвчера в 14:02
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
Rambler News Service

Минский ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих

Rambler News Service26 августа в 14:23
КП - Беларусь

Фотофакт. В Минске задерживают людей на площади Независимости, подъехали автозаки

КП - Беларусьвчера в 13:09

НБА подтвердила отмену сегодняшних матчей плей-офф

Ранее «Милуоки» бойкотировал четвертый матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Орландо» в знак протеста против действий полицейского в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в штате Висконсин.
НБА подтвердила отмену сегодняшних матчей плей-офф
Sport24.ru17:28

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известиявчера в 23:58
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По ту сторону сцены: BioWare показала кадры из Dragon Age 4 и рассказала о разработке игры

В рамках Opening Night Live, церемонии открытия выставки gamescom 2020, показали ролик, посвящённый студии BioWare и разработке Dragon Age 4. По словам руководителя коллектива Кейси Хадсона (Casey Hudson), проект всё ещё на ранней стадии производства.
3DNewsвчера в 15:26

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
24

В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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