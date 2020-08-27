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Русская Планета
Русская Планета

Более 100 человек было задержано на протестной акции в Минске

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает что на протестной акции в центре Минска были задержаны как минимум 112 человек.В источнике
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RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русском17:51
ТАСС

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

ТАССвчера в 12:38
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих

ИА Красная Веснавчера в 13:48
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБКвчера в 13:04
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
КП - Беларусь

27 августа в Минске задержали более 180 человек, журналистов принуждали удалять фотографии

КП - Беларусь02:00

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

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Радио 1вчера в 12:11
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