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OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

Австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила в мае в евро за поставки российского газа по новой схеме, платеж прошел без проблем.
ТАСС
Как отмечалось, OMV реализовала процесс оплаты, не нарушающий введенные санкции, и считает платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро.
ТАСС
Канцлер подтвердил, что в ближайшее время Европа не будет вводить эмбарго на газ из России, но планирует отказаться от нефти.
News.ru
Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.
Рамблер

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Австрийская OMV провела платеж за газ в рублях
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