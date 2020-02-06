Экономика
Вестник КавказаOMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год
Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузы
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном возвращении системы распределения в вузы.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Киберспорт
Геймеры назвали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Пользователи сайта-агрегатора Metacritic признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Футбол
Атлетик Бильбао – Барселона: баски не станут стоять у ворот
Все прекрасно знают, что Атлетик, это домашняя команда и настраиваться на матчи с грандами они умеют, ожидать глухой обороны от "басков" не стоит.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Интернет
Google будет блокировать навязчивую рекламу на YouTube и не только
В 2017 году Google присоединилась к Коалиции по улучшению рекламы.
Экономика
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Технологии
Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут аналог Google Play
Китайские производители Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия для создания платформы для разработчиков за пределами Китая.
Общество
Шотландский министр ушел в отставку после переписки с подростком
Шотландский министр Дерек Маккей ушел в отставку после переписки с 16-летним мальчиком, передает The Guardian.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
Кокорин: Мое будущее зависит только от меня
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%
Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
Авто
Продажи легковых автомобилей в России выросли в январе
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 102 102 шт.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Общество
Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске
Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time.
Общество
Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах
Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса, сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фигурное катание
Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).