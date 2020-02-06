Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.

OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Общество Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.

Экономика Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1% Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.

Авто Продажи легковых автомобилей в России выросли в январе Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 102 102 шт.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).