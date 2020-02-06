Экономика
Вестник КавказаOMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год
Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.
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Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля
В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
Экономика
Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму
Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла свадьбу
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Общество
Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса
Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Выпущен «самый мощный смартфон» до 6400 рублей
Футбол
«Манчестер Сити» следит за конфликтом Месси и «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. За ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Экономика
Подзарядились: Tesla бьет рекорды финансового и авторынка
Эйфории «быков», ставящих на рост Tesla, не помешали даже новости о том, что саудовский суверенный фонд избавился от акций компании почти на 2 миллиарда долларов.
Политика
Лавров прокомментировал угрозу санкций США в адрес «Роснефти»
Россия привыкла к постоянным угрозам США ввести новые санкции против «Роснефти». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Наука
В Израиле вырастили финиковые пальмы из древних семян
Армия и оружие
Армия Сирии вошла в город Саракиб в Идлибе
Город был форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Политика
Британия решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.
Происшествия
Обвиняемому в терроризме генералу СКР Музраеву продлили арест
Генерала обвиняют в терроризме по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Политика
Лавров обсудил с мексиканским МИД отмену виз
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Мексики Марсело Луисом Эбрардом, в ходе которых, в частности, обсудил безвизовый режим между странами.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Происшествия
В Ялте человека смыло в штормящее море
Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Единоборства