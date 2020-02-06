Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

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Австрийская компания OMV занятая в строительстве "Северного потока-2", в прошлом году потратила на проект 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании, передает РИА Новости.

В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году

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