Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаOMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год

Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.
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