Экономика
Вестник КавказаOMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год
Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.
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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Три человека погибли при инциденте с самолетом в Стамбуле
В среду стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в условиях плохой погоды выкатился за пределы ВПП в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего пробил заграждение, упал в овраг и загорелся.
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Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
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Дети практически не болеют коронавирусом
Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения коронавируса и пришли к выводу, что среди детей практически нет заболевших китайским смертельным вирусом.
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Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Председатель правительства Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов.
Фигурное катание
Кихира не смогла превзойти Косторную на чемпионате четырёх континентов
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Анастасия Волочкова изменила дату свадьбы. Бракосочетание состоится не 20 октября, как намечалось ранее, а 10 октября 2020 года.
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Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
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Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
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Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.