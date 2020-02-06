Экономика
РИА НовостиOMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
Здоровье
Предупредивший об эпидемии врач умер от коронавируса
От коронавируса умер врач Ли Вэньлян из китайского города Ухань.
Происшествия
В Сургуте мужчину избили из-за парковки на глазах у сына-инвалида
В Сургуте правоохранители выясняют обстоятельства нападения на местного жителя, поссорившегося с соседом из-за места на парковке.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Происшествия
Задержан поджигатель Никулинского суда Москвы
В Москве сотрудники уголовного розыска задержали человека, попытавшегося поджечь здание Никулинского суда столицы.
Армия и оружие
Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Политика
Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа
Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Происшествия
У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потек алкоголь
Жители дома в индийском штате Керала обнаружили, что из их кранов течет коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, сообщает "Би-би-си".
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Александр Кокорин: «Будущее зависит от меня самого»
Футбол
Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает Manchester Evening News.
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде
Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото с подросшей дочерью Тильдой
Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком младшей дочери Тильды.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Происшествия
При посадке в Стамбуле потерпел крушение самолет
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил NTV, что при жесткой посадке самолета ранения получили 52 человека, все они госпитализированы.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева тайно вышла замуж
Актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж. Избранником стал мужчина по имени Роман, он помогает Наталье с работой в ее актерской школе.