Экономика

РИА НовостиРИА НовостиOMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
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OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

РИА Новости01:47

OMV в 2019 году направила €113 млн на финансирование «Северного потока - 2»

ТАСС01:28

В OMV назвали сумму инвестиций в «Северный поток — 2» в 2019 году

RT на русском01:52

Австрийская OMV в 2019 году профинансировала проект «Северный поток — 2» на €113 млн

Rambler News Service01:38

OMV в 2019 г. вложила в «Северный поток 2» 113 млн евро

Финмаркет02:07

OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год

Вестник Кавказа01:55

В Австрии раскрыли сумму вложений в «Северный поток-2» в 2019 году

Радио Sputnik02:13
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Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
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На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
РБК вчера в 21:00
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Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
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Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
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В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
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Умер сын экс-президента Киргизии

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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
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Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
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Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
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В результате женщине пришлось нести 12-летнего ребенка-инвалида на руках.
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Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года

Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
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О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
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Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

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Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
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