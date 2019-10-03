Энергетика
RT на русскомOMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода. Зеле выразил уверенность, что «необходимости обсуждать альтернативные маршруты для «Северного потока — 2» нет».
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Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования «Северного потока-2» с Данией
Комсомольская правдавчера в 05:48
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) осенью 2020 года.
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Общество
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В США назвали самый мощный российский самолет
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Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
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Газета.Ru вчера в 20:04
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Экономика
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Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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В документе поручается управделами президента обеспечить в Доме союзов временное размещение Госдумы, подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных управделами организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности нижней палаты парламента.
Известия вчера в 12:12
Происшествия
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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
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Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Lenta.ru 01:54
Теннис
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине
Полуфиналистом соревнований стал российский теннисист Карен Хачанов. В четвертьфинале Карен играл с итальянцем Фабио Фоньини.
Вести.Ru 03:18
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В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.
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В 15 сезоне «Сверхъестественного» сыграет друг Дженсена Эклса и звезда «Ангела» Кристиан Кейн
Издание Entertainment Weekly объявило, что одним из звездных гостей нового сезона будет звезда сериала «Ангел», исполнивший там роль Линдси МакДональда, актер Кристиан Кейн.
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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
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Экономика
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Несмотря на многочисленные проблемы в экономике и деловом климате, Россия, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций.
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